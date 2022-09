I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR https://t.co/0yPaD1fr4u — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) September 12, 2022

Non si placano le polemiche per quanto accaduto ieri sera sul prato dell'Allianz Stadium, con l'arbitro Mercenaro assoluto protagonista in negativo del match. La rete annullata a Milik allo scadere infatti, non trova spiegazioni accettabili, sia per la posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci, sia perchè quest'ultimo non ha influito sull'intervento del portiere e di conseguenza, il gol era totalmente da convalidare. Anche la compagnia aerea Ryanair ha voluto ironizzarci su, la quale ha condiviso un post divertente attraverso il suo account Twitter, in cui ha scritto: 'I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR'. Beh, c'è da crederci!