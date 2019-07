Federica Russo lascia la Juventus Women per approdare al Napoli, a svelarlo lo stesso portiere sul proprio profilo Instagram: "Non è stata una maglia semplice da indossare. Non è stato un percorso facile. Ma è stata un’esperienza unica. Sono state due stagioni che mi porterò per sempre nel cuore. Il resoconto è di due scudetti vinti , una coppa Italia vinta e poi la qualificazione in Champions League per due anni consecutivi. Da giocatrice posso solo che essere contenta , sono cresciuta, mi sono allenata e confrontata con uno staff tecnico preparatissimo e con ragazze di un livello superiore , ho imparato tanto da loro e ho dato il 100% sempre. A livello personale invece mi sono sentita una persona “completa” perché ho ritrovato vecchie ed incancellabili amicizie ed ho avuto l’occasione di conoscere persone nuove che sono diventate ben presto parti della mia vita. Si è creata come una famiglia dentro lo spogliatoio, con gli stessi obiettivi e le stessa voglia di vincere e questo è stato il motore principale che ha portato avanti la macchina".