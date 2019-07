Un colpo in prospettiva quello del Sassuolo con Alessandro Russo, promettentissimo portiere classe 2001 appena prelevato dal Genoa al posto di Cassata. Un ragazzo di sicuro talento, da tempo nel giro delle nazionali giovanili azzurre e che i rossoblù avrebbero anche fatto esordire in prima squadra, se non fosse stato per un finale al cardiopalma dell'ultimo campionato e con l'incubo della retrocessione in Serie B molto concreto.



GLI OCCHI DI PARATICI - Ci sarà modo di rifarsi per il ragazzo nato a Reggio Calabria, finito in un club che notoriamente non si fa problemi a sfruttare il potenziale dei giovani e sul quale ha messo gli occhi anche un certo Fabio Paratici, uno che per la Juve è abituato a scegliere il meglio.



Di Fabrizio Romano per calciomercato.com