Pippo, su Calciomercato.com, commenta la parabola di, dalal: "Nel momento in cui bisognava raddrizzare la partita e il cammino in Champions, la Juventus si affidava a un calciatore prossimo alla fine della carriera, acciaccato e giunto in Italia per rimediare l'ultimo contratto importante prima di chiudere la parabola agonistica in patria. Ma soprattutto, quel calciatore veniva mandato in campo contro la squadra che lo aveva portato in Europa ben quindici anni prima (nell'estate del 2007), quando era un giovane di sicuro avvenire e si apprestava a confermarlo. E dal Di Maria giovane che iniziava col Benfica al Di Maria declinante che lo affronta quindici anni dopo c''è tutto il senso di un fallimento progettuale".