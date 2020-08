Il Var non basta per eliminare le polemiche arbitrali. Basti pensare a cosa sta succedendo in Russia. Dove nei prossimi giorni l'arbitro Vasily Kazartsev e il suo assistente al video Alexey Eskov dovranno sottoporsi alla macchina della verità per verificare la loro buonafede. La partita incriminata è Spartak Mosca-Sochi valevole per la prima giornata di campionato e giocata domenica 9 agosto. In vantaggio di due gol, i padroni di casa allenati da Domenico Tedesco sono stati rimontati sul 2-2 grazie a due rigori dubbi.



Scatenando la rabbia del presidente Leodin Fedun, che prima ha minacciato di ritirare la squadra dal campionato e poi ha fatto valere l'amicizia con Vladimir Putin e ha convinto il presidente federale Alexander Dyukov a prendere questa decisione storica. Kazartsev ed Eskov sono stati sospesi e, se la macchina della verità dirà che mentono, rischiano la radiazione.