Ian Rush, ex giocatore della Juventus, ha parlato della sfida tra l'Italia e il Galles al Corriere della Sera: "Gioca un calcio felice come quello dell'Italia. Tutti sanno che l’Italia sa difendere, ma ora ha un modo di attaccare efficace e pericoloso per chiunque: riflette la personalità e le idee di Mancini, uno che ha vinto in Italia e in Inghilterra. Il Galles è una squadra che sa che deve combattere per ottenere dei risultati".



RAMSEY - "Sorrido, perché è una situazione un po’ simile a quella che ho vissuto io. Quando sei felice di giocare e senti la fiducia, tutto viene di conseguenza. Contro la Turchia è stato magnifico ed è questo il Ramsey che tutti conosciamo. Sono molto contento per lui: è un ragazzo così lovely".