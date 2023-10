Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha parlato del ruolo di Daniele Rugani. Le sue parole:"Rugani da braccetto? Daniele ora può giocare in mezzo, a destra e a sinistra. E' affidabile, lo è sempre stato. Ora anche di più. E' cresciuto in personalità. E' un giocatore che quando lo metti in campo risponde sempre presente. Sono molto sereno. Huijsen ha avuto un momento un po' così, è un giovane, è pronto a giocare se c'è bisogno".