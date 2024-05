Federicoha segnato finora 8 gol, di cui 7 in Serie A e uno in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Manca ancora la realizzazione di altri 2 gol per raggiungere un totale di 10. Potrebbe essere determinante anche nella finale di Coppa Italia, considerando che in passato ha dimostrato di essere il match-winner, come nel maggio 2021 quando il suo gol contro l'Atalanta consegnò il trofeo alla Juventus.Questa Coppa Italia è stata l'ultimo trofeo vinto dalla Juventus, che ora spera di interrompere il digiuno di successi alzando di nuovo un trofeo il 15 maggio.Chiesa ha indicato di preferire giocare come esterno in un tridente anziché come seconda punta, ruolo che gli ha assegnato Allegri. Coincidentemente, Thiago Motta, favorito per guidare la Juventus nella stagione 2024/2025, utilizza un sistema che potrebbe essere più adatto alle preferenze di Chiesa. Ne scrive Tuttosport.