Udinese, la conferenza di Runjaic: 'Contro la Juventus quattro assenti'

La conferenza di Runjaic

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, match valevole per la penultima giornata del campionato di. Di seguito ecco le sue parole nell'incontro con la stampa.4 ASSENTI - “Il ko col Monza? Non ce la aspettavamo, contro l’ultima in classifica e in casa nostra. Ci è rimasto ovviamente l’amaro in bocca, però è andata così. A ciò si è aggiunto l’infortunio di Bijol, anche Martin Payero non sarà a disposizione, si è infortunato fino a fine stagione. Atta e Lucca sono squalificati“.

LA JUVE - “Quando si affronta la Juventus in uno stadio del genere non servono parole per trovare motivazione in più. Vogliamo dare il massimo in campo per ottenere più punti possibili. In ogni gara possiamo dire la nostra, anche contro la Juventus. Noi giochiamo per la nostra società, i nostri tifosi e per tutto il Friuli“.