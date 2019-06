Karl-Heinz Rummenigge parla chiaro. Il CEO del Bayern Monaco ha commentato le voci riguardanti Leroy Sanè ai microfoni della Bild: "Non abbiamo fatto un'offerta per Leroy Sané. Siamo molto lontani da questo punto. Prima il giocatore deve decidere se vuole venire al Bayern. Se questa è la sua volontà, allora avvieremo una negoziazione con il Manchester City. La volontà del giocatore è il fattore più importante. A quanto pare, Leroy non ha ancora deciso. È Hasan Salihamidzic a condurre i colloqui qui. Io penso che il giocatore sia eccitante: ha delle grandi qualità". Sané piace molto anche alla Juventus, che però non ha mai aperto i colloqui con il Manchester City e così per il momento osserva da lontano.