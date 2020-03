Karl Heinze Rummenigge, ad del Bayern ha parlato della situazione Coronavirus: "Nessuno puo' prevedere quanto durera' questa situazione. Potrebbe essere necessario far slittare per motivi di salute l'Europeo. E forse dovremo usare giugno per concludere le competizioni riservate ai club. Tutti dovrebbero capire cosa significherebbe per i club portare a termine la stagione. La maggior parte dei ricavi arriva dai diritti tv. Se questa voce venisse meno, c'e' il timore che molti club piccoli e medi possano avere problemi di liquidita'. Speriamo che tutto si risolva in fretta". E sul fatto che la Bundesliga scenda in campo nel weekend a differenza di serie A, Liga, Ligue 1 e Premier, Rummenigge ribatte: "Non c'e' nessun giocatore positivo, penso sia questa la principale differenza".