Dopo la panchina di ieri sera a Udine, le voci di un possibile addio di Ronaldo alla Juve si sono intensificate. La dirigenza bianconera non ha però ricevuto alcuna offerta per il cinque volte Pallone d'oro, che con ogni probabilità rimarrà a Torino. Anche il dirigente del Bayern Monaco, in un'intervista rilasciata alla BILD, ha parlato del fuoriclasse portoghese:"Il problema più grande è il suo stipendio., ma a mio parere l’Uefa è chiamata a fare qualcosa in questi casi. Al momentoe se non si trova una soluzione il calcio dovrà affrontare un momento molto complicato".