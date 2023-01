A DAZN,parla così della Juve: "La Juventus ha dominato il calcio italiano per tanti anni, ha vinto 9 volte di fila lo scudetto. Vuol dire tutto. Calcisticamente è stata sempre una grande società, già ai miei tempi, fino ad oggi. Credo che la Juventus abbia sbagliato completamente a far parte della. Facendo com'era organizzata, danneggiava il calcio europeo in modo gravissimo. Credo che il calcio debba essere rispettato come calcio. Ogni tanto pensiamo troppo al business. Io mi sono rifiutato di far parte, amo troppo il calcio e sapevo sin dall'inizio che questa mossa sarebbe stata contro il calcio".