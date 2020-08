1











Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, dice la sua, alla Bild, su Robert Lewandowski, facendo un paragone con Cristiano Ronaldo: "Quando Robert avrà 35 anni sarà molto più forte di CR7 oggi". Nei giorni scorsi, Rummenigge aveva parlato anche della scelta di Pirlo in casa Juve: "​Non è vero che non basta vincere lo scudetto. Vincere il campionato non è mai facile, per nessuno. E soprattutto non è scontato. Però noi del Bayern e la Juventus abbiamo fame internazionale. La Champions è la Champions, il titolo più complicato da conquistare. Noi negli ultimi anni abbiamo disputato 4 finali, vincendone la metà: possiamo ritenerci bravi e soddisfatti. Questa Coppa è sempre più difficile, basta il minimo errore per essere eliminato".