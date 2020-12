All'interno di un'intervista rilasciata a Dribbling, l'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha preso la Juve come modello per gli altri club europei: "Noi con i nostri 8 titoli consecutivi e loro con i 9 scudetti di fila, spingiamo anche le altre squadre dei rispettivi campionati a fare bene sia nel proprio Paese che a livello internazionale". I bianconeri hanno dominato la scena in Italia, iniziando un ciclo con Antonio Conte in panchina e portandolo avanti di anno in anno con una continuità pazzesca fino all'ultima vittoria di Sarri un anno fa. Ora ci proverà Andrea Pirlo a vincere lo scudetto, il 1° consecutivo dei bianconeri.