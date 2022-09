Le parole di Karl Heinz Rummenigge al Corriere dello Sport:- "Chi può fare bene? Forse la Juventus, che viene da due anni difficili nei quali ha avuto problemi sia in campionato sia in Champions. Dalla Juve adesso tutti si aspettano una stagione migliore, nella quale lotti per vincere lo scudetto e in Europa vada più avanti rispetto agli ottavi. Mi sembra che nella rosa ci sia parecchia qualità: il ritorno di Pogba, gli arrivi di Di Maria, Paredes e Kostic più le altre operazioni concluse hanno rinforzato la squadra".- "La Juve ha preso un centrale del valore di Bremer e De Ligt è andato al Bayern che, fi n dall’estate scorsa, cercava un leader per il pacchetto arretrato per sostituire Alaba. De Ligt è partito bene e auguro al Bayern che sia l’uomo giusto".- "Se lo sento? Non molto spesso dopo quel casino della SuperLega".