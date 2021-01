Il CEO del Bayer Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Muncher Merkur, soffermandosi sugli europei di questa estate: "So che il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin si sta chiedendo se non sia il caso, alla luce della pandemia nel mondo, di far svolgere gli Europei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido". La decisione finale su dove e come disputare la manifestazione verrà presa nei primi giorni di marzo.