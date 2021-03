Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, parla in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono sorpreso. Ho visto la gara, è successo quello che a volte succede: gli altri fanno gol e ti uccidono. Ronaldo? Con il Porto non è stata la sua giornata migliore, lo sa pure lui. Succede. Ma generalmente è un investimento buono, ha reso ancor più famoso il marchio Juve. E poi ha fatto tanti, tanti gol. Tre pure domenica, no? Un giocatore è importante, ma da solo non può fare la differenza in Champions".