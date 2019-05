Al portale spagnolo 'El Espanol', Karl Heinze Rummenigge ha chiarito il futuro di James Rodriguez: "Ci incontreremo nella prossima settimana, vedremo cosa fare per il futuro. Prenderlo per poi rivenderlo non è nello stile del Bayern, non vogliamo fare questo tipo di operazioni solo per ottenere denaro. Non l'abbiamo mai fatte, non lo faremo certamente ora. Su James Rodriguez posso capire la voglia di giocare sempre, di farlo dall'inizio. Lui è una superstar, vuole assolutamente questo. Prometto: troveremo una soluzione che possa andare bene, che possa essere la migliore per tutti in armonia".