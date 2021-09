"Ho paura che non resterà in Bundesliga. Con i numeri che circolano sarà quasi impossibile tenerlo in Germania. Immagino che il suo futuro sia all'estero".Queste sono le parole di Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato del Bayern Monaco, a proposito di Erling Haaland, il fortissimo (e ambitissimo) centravanti norvegese in forza al Borussia Dortmund. Haaland è stato anche nel mirino della Juventus, ma lui e il suo agente Raiola preferirono la destinazione tedesca del Borussia ritenendola più opportuna per la sua crescita.La clausola rescissoria oscilla tra i 75 e i 90 milioni di euro, e poi c'è di mezzo lo stipendio...