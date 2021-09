A Bild Tv l’ex presidente del Bayern Monaco Karl-Heinzha parlato di mercato e dei progetti dei blancos: “Lewandowski è il miglior centravanti del mondo e Haaland è il secondo. Penso che il Bayern sia interessato che il polacco resti oltre la scadenza del suo contratto, ma il norvegese sarebbe un investimento. Non credo che possa andare al Liverpool, conosco il suo proprietario e non è noto per fare spese folli. - continua Rummenigge – Non escluderei invece il Real Madrid che la prossima estate potrebbe aprire i cordoni della borsa e prendere sia Haaland sia Mbappé”.