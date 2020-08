Karl Heinze Rummenigge, massimo dirigente del Bayern, ha parlato dopo la vittoria di ieri a Sky Sport: "No, niente festeggiamenti. Sono andato negli spogliatoi, pensavo stessero festeggiando ma erano tranquilli e già concentrati per la prossima partita. Il segreto? Hanno voglia di offrire un calcio attivo, positivo, offensivo, sono riusciti ieri in un modo strepitoso. Prima della partita ho visto i colleghi del Barcellona un po' nervosi, noi dal 1' abbiamo giocato in maniera eccezionale. Cos'è successo ieri? La squadra sin dall'inizio, purtroppo dal Coronavirus, ha interpretato le difficoltà al meglio. Si sono allenati al meglio a casa, quando c'è stata la ripartenza di Bundes e Champions hanno fatto tantissimo. Il calcio tedesco solitamente non è così attrattivo e offensivo, da Flick la squadra è cambiata da così a così. Quando ha preso la squadra a novembre, dal primo giorno ha cambiato qualcosa, non ha fatto cose spettacolari ma ha messo la squadra ancora in riga. Ai club di Serie A? E' stato importante che siamo stati in grado di organizzare la ripartenza. Abbiamo avuto un concetto molto buono, utile per l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna. Odio le decisioni sul tavolo verde. Quanto fatto è stata la migliore cosa, abbiamo finito i campionati in Europa. Siamo stati i primi e potevamo dare una mano agli amici in Italia e sono contento che anche in Italia è finito il campionato. Complimenti alla Juve per la vittoria".