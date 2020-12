Rummenigge, a margine del Golden Boy, ha parlato del Bayern e non solo.



LA DEDICA - "Dedico questo premio a Paolo Rossi, al mio amico. Che mi ha dato un profondo shock. Paolo, Federica, questo è per voi. E' stato un signore". BAYERN - "In Italia le società sono diverse da quelle tedesche. Abbiamo un motore diverso, hai bisogno di grandi giocatori e di un momento in cui bisogna vincere. Abbiamo avuto pure una storia molto bella. Squadra buona e giocatori individuali come Robert Lewandowski e un mister, e va ricordato, che è stato cambiato a novembre del 2019. Nel corso della stagione. Abbiamo trovato il mister che stava molto bene con la squadra. Poi, a un certo punto, quando abbiamo giocato la fase finale, sono stato tranquillo. Solitamente sono molto nervoso, ma quest'anno avevamo una squadra speciale. Qualitativamente ma anche caratteriale, molto buona. Voleva vincere questo titolo ed è riuscita a farlo. Annata diversa, speciale, in cui abbiamo vinto 5 titoli. Quasi impossibile".



AL MESSAGGIO DI TONI - "Grazie Luca, ma ringrazio anche te. Quando sei arrivato in Germania hai portato qualità in più al Bayern. Poi hai capito che il Bayern è diverso. L'unico peccato è che lui non abbia mai imparato la nostra lingua. Ma è stato speciale, ha dato qualità. Poi pian piano abbiamo costruito la squadra attuale, in grado di vincere tutto".