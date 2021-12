Karl-Heinz, ex CEO del Bayern Monaco e oggi membro del board Uefa, parla di Fair play finanziario e Superlega, lanciando una frecciata alla Juventus ai microfoni di RTV38: "Il Barcellona è sotto gli occhi di tutti, ma ancheIl FPF c'è ancora, ma è stato sciolto solo in certe cose perché il danno del Covid è per tutti, anche per il Bayern, un problema. Noi abbiamo zero spettatori e ogni partita perdiamo 4 o 5 milioni di biglietti. Sulla Superlega invece vi chiedo: come mai l'hanno annunciata? Le società italiane e spagnole volevano ridurre il gap con i club inglesi che avevano un grande vantaggio con i soldi dei diritti tv. E' stato come mandare un messaggio di SOS perché tutti quanti avevano grandi problemi finanziari. Perché sono contrario? Si incasserebbe di più, ma dove vanno i soldi? Ai giocatori e agli agenti. Non credo valga la pena che i vari Messi e Ronaldo guadagnino 10 milioni in più.