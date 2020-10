Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato della possibile rivoluzione della Champions League e della Superlega. Ecco quanto dichiarato a Sky Sports: "Non so ancora niente. Ho parlato con il presidente UEFA Aleksander Ceferin proprio oggi. Non lo sappiamo entrambi, quindi non posso dare un’opinione sul fatto che si tratti di un approccio serio o solo di notizie false. Ho detto ad Aleksander Ceferin che siamo molto contenti della Champions League. Al momento è in discussione una riforma e le idee portate dalla UEFA sono interessanti per tutti; per i club, per i fan e per le emittenti televisive. Sembra tutto molto positivo. Non riesco a immaginare che FIFA e UEFA stiano lavorando l’una contro l’altra. I due presidenti hanno un rapporto tranquillo e armonioso. No, non credo che sia possibile".