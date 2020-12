In un'intervista ai microfoni di Dribbling l'ad del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha parlato delle difficoltà dei club sul mercato in questo periodo di pandemia: "Il calcio sta già cambiando, il danno finanziario creato dal Covid non permette più alle società di spendere le stesse cifre di prima. Ora mi aspetto che scendano anche gli ingaggi e sarebbe un passaggio giusto, perché sia gli stipendi che i prezzi dei cartellini erano saliti a cifre esagerate". Rummenigge quindi sottolinea la difficoltà a spendere nelle prossime sessioni di mercato, un problema che potrebbe interessare anche la Juventus ancora proprietaria del cartellino di Douglas Costa. Con questi presupposti difficilmente il Bayern lo riscatterà.