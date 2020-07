Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sport 1 soffermandosi sul futuro di alcuni giocatori della squadra dal futuro incerto, come Thiago Alcantara e David Alaba: “Entrambi sono bravi ragazzi, dentro e fuori dal campo. Quello che ci resta da fare è trovare una soluzione finanziariamente accettabile. Sappiamo che entrambi hanno solo un anno di contratto”. Sia il centrocampista che il terzino sono stati accostati alla Juventus in sede di mercato. Con il contratto in scadenza tra un anno, le riserve sul loro futuro saranno scelte in fretta, per evitare di perderli a zero l’anno prossimo.