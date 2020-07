Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deutschland, soffermandosi sul futuro di David Alaba, accostato sia alla Juventus che all’Inter: "Ho sempre detto che David per me è come se fosse il Franz Beckenbauer di colore. È il primo giocatore a giocare al livello di Franz, che prende in mano questo scettro ed è anche cresciuto come personalità. Il rinnovo? David sa quello che ha al Bayern Monaco e noi sappiamo cosa possiamo avere da lui. È nella natura delle cose che l'agente del giocatore cerchi di ottenere il massimo possibile ed è anche nella natura delle cose che il Bayern cerchi di preservare le sue finanze. Ma io sono ottimista sul fatto che alla fine troveremo una soluzione e che David finirà persino la sua carriera qui".