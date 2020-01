Il presidente del Bayern Monaco, Rummenigge, ha parlato così di Andrea Agnelli. Il riferimento è ad alcune dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da parte del numero uno bianconero: "Si sta annoiando? Non credo che Agnelli si sti annoiando, la sua Juventus ha vinto otto campionati di fila, uno in più del Bayern! Assolutamente no. Agnelli è un grande uomo d’affari… Semplicemente, segue con interesse gli sviluppi economici avvenuti dalla sentenza Bosman in poi. Con pesanti commissioni e ingaggi che diventano ogni anno più alti, perché questa è la tendenza", le sue parole.