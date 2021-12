Karl-Heinz, ex CEO del Bayern Monaco e oggi membro del board Uefa, è intervenuto ai microfoni di RTV38 soffermandosi anche su Dusan, obiettivo di mercato di diverse big tra cui la. Al giovane centravanti dellaha voluto dare un consiglio ben preciso: "Gli suggerisco di restare a Firenze perché rincorrere i soldi a poco più di vent'anni non porta a niente. Gioca in una bella squadra, resterei ancora un po' in viola fossi in lui. Può diventare molto forte. Commisso non ha problemi di soldi e quindi non ha bisogno di avere cifre altissime ma secondo me lui vuole fare una grande Fiorentina, come una volta. Italiano sta facendo giocare molto bene questa squadra. Il progetto della Fiorentina è serio e spero che con il procuratore di Vlahovic trovino la soluzione migliore per tutti".