Rummenigge a Gazzetta: 'L'Inter è diventata la Juventus, domina in Italia e brilla in Europa'

POOL/AFP via Getty Images

Le dichiarazioni di Rumenigge

Intervistato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport,ha parlato alla vigilia di, in qualità di doppio ex delle due squadre che si giocano l'accesso alla semifinale di Champions League.INTER FAVORITA - "Secondo me, per il Bayern ci vorrà un piccolo miracolo dopo il risultato dell’andata a Monaco, perché da noi l’Inter si è presentata come una gran bella squadra. Veramente. Quindi sarà una partita difficile, per il Bayern, anche se non impossibile. Ma per me l’Inter sarà la favorita per passare il turno".

COME LA JUVE - "La forza dell'Inter? Non sono stato sorpreso perché la seguo da parecchio tempo. L’Inter è una squadra molto spesso sottovalutata, non dagli avversari, ma dall’ambiente calcistico in generale. Basta guardare come si è presentata negli ultimi anni, quanto è andata vicina alla Champions League, nella finale contro il Manchester City. L’Inter è diventata quello che era la Juventus anni fa. Domina il calcio italiano e fa bene anche in quello internazionale".