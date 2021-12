Le parole di Karl-Heinz Rumenigge, intervenuto nel contesto della premiazione del GoldenBoy 2021 a Torino:""Mi stupisce il rendimento della Juve in campionato mentre in Champions ha fatto bene. In campionato fa fatica, ma adesso magari si riprende per qualificarsi alla prossima Champions".Parole raccolte da Tmw.