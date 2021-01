Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rumenigge, è intervenuto nel corso del programma televisivo Tiki Taka per parlare della situazione Douglas Costa, delle prossime strategie di mercato legate all'ex calciatore della Juventus e della lotta scudetto in Italia: "Non abbiamo ancora deciso se riscattarlo ma siamo molto contenti di lui. È molto bravo in campo e fuori. Non sappiamo ancora, però, quello che faremo sul mercato perché questa pandemia ha stravolto tutti i piani. Scudetto? Auguro alla mia Inter di vincere ma i nerazzurri devono fare attenzione alla Juve".