5









Travolgente 6-0, Fiorentina annichilita ed incetta di energie positive in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus, in programma il 20 gennaio. Pomeriggio da ricordare quello del Napoli, che però ha dovuto fare i conti con la positività di Fabian Ruiz emersa ieri sera. I tamponi di questa mattina hanno dato esito negativo, e per l’Asl Napoli 1 non sono sopraggiunti gli estremi per un eventuale blocco della sfida contro la Viola. La stessa Asl che fermò la squadra di Gattuso in Campania, impedendogli di partire alla volta di Torino a causa di ragioni di salute pubblica, la stessa che ha bloccato 3 giocatori dell’Empoli in Coppa Italia perché entrati in contatto con un positivo ad inizio gennaio. I tifosi si sono scatenati sul web, condannando il comportamento dell’Asl giudicato differente a seconda dell’utilità. Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi