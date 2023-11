Secondo quanto riportato da SportMediaset,sarebbe più vicino alla Juventus in vista della sessione di mercato di gennaio. I colloqui tra Cristiano Giuntoli e la dirigenza del PSG sarebbero stati positivi, con l'apertura da parte dei parigini alla possibilità di un prestito. Tuttavia, per acquisire lo spagnolo, la Juventus dovrebbe fare un sacrificio sull'ingaggio attuale del centrocampista, che ammonta a 6 milioni di euro a stagione. Le basi per chiudere l'affare sembrano esserci, considerando anche la volontà di Ruiz di tornare in Italia e di lasciare Parigi.