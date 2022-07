Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il portiere della Roma, Rui Patricio, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'arrivo di Paulo Dybala in giallorosso.'È un giocatore molto importante per le qualità che ha e per quello che può aggiungere a questa squadra. Sono certo che potremo crescere molto con lui, è un grande acquisto del club. Paulo lo conoscevo già da avversario, avendolo affrontato quando giocava alla Juventus. Tutti lo conoscono e siamo felici che sia un nostro nuovo compagno e sono sicuro che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi'.