Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex fantasista del Milan Manuel Rui Costa ha rivelato alcuni aneddoti avvenuti in nazionale con Cristiano Ronaldo all'inizio della sua avventura.'C’era un cambiamento generazionale, lui era in pratica un bambino felice e faceva cose in allenamento che nessuno faceva. Noi gli “rompevamo la testa” tutti i giorni perché facesse cose più semplici possibile, ma tra noi più anziani dicevamo che sarebbe diventato il migliore del mondo e infatti non abbiamo sbagliato. Abbiamo capito che mostro di uomo e giocatore voleva diventare. Sono molto felice e orgoglioso di aver vissuto i primi momenti di Cristiano Ronaldo in nazionale'.