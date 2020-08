L’ex fuoriclasse di Fiorentina e Milan Manuel Rui Costa ha parlato a Sportmediaset dell’ex compagno di squadra Andrea Pirlo e della sua nuova avventura alla Juventus: "Credo che potrebbe imbattersi in alcune difficoltà a cominciare subito da lì, da una squadra come la Juve che sta vincendo sempre. Lo vedevo già dal campo che Andrea sarebbe diventato un allenatore. Lo faceva già mentre faceva il calciatore e sono sicuro che diventerà un grandissimo tecnico. Anche se è juventino, gli auguro che abbia tanto successo quanto lo ha avuto in carriera da giocatore, ma non ho dubbi. Riuscirà a trasmettere ai suoi giocatori il suo modo di pensare il calcio".