Cristiano Ronaldo ha giocato dal 1995 al 1997 nel Nacional. Il presidente della società portoghese Rui Alves ha parlato della scelta di aprire lo stadio all'attaccante della Juve per portare avanti il suo programma di allenamento: "Quando arrivò nel nostro settore giovanile aveva 10 anni, in cambio di palloni e maglie - le sue parole a Tuttosport -. Due anni dopo sono stato io a firmare il suo passaggio allo Sporting Lisbona. Come è nata l'idea di aprirgli lo stadio? Ci ha chiamato e noi siamo stati ben felici di dargli questa possibilità. Abbiamo rispettato le regole e i protocolli sanitari di Madeira legati al Covid-19, a partire dal rispetto delle distanze di sicurezza".



MODELLO - "E' un modello per noi e per il mondo, è un super professionista e ha qualità umane notevoli. Il calciatore più forte della storia è nato sulla nostra piccola isola. Quando si allena? Non credo tutti i giorni. A volte viene al mattino, altre il pomeriggio. Dipende dai suoi programmi di allenamento. Come si allena? Fa un po' di scatti, prova i suoi skills, i suoi tocchi di palla. poi calcia in porta, con il portiere della nostra under 19".