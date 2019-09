Jerome Boateng è stato fermato da Maurizio Sarri, bloccando così anche la cessione di Daniele Rugani allo Zenit. Ma in così poco tempo, se l'ex Empoli fosse già stato venduto prima dell'infortunio di Giorgio Chiellini, c'era già un giocatore pronto a passare alla Juve. Anzi, a tornare: è Mehdi Benatia, che senza Max Allegri aveva già dato il suo ok a un clamoroso ritorno in bianconero, pochi mesi dopo la sua fuga.