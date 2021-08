Daniele Rugani potrebbe anche non restare all Juventus come quarto centrale. Secondo quanto riferito da Rai Sport, infatti, il Napoli starebbe valutandoanche il suo profilo per rinforzare la difesa, soprattutto in cado di addio di Manolas. Una destinazione che piacerebbe anche dallo stesso Rugani, per un colpo da fare in prestito oneroso con diritto di riscatto.