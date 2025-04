Rugani verso il ritorno alla Juventus: quanto vale ora

Getty Images

A fine stagionesembra destinato a fare ritorno alla Juventus . Stando a Tuttosport, ad oggi il difensore classe 1994 ha pochissime possibilità di essere riscattato dall', dove è approdato la scorsa estate in prestito dopo essere stato "scaricato" dai bianconeri, motivo per cui la sua esperienza in Olanda è ormai ai titoli di coda. Per lui - così come per il giovane uruguaiano Facundo Gonzalez, sbarcato sempre in Eredivisie ma al Feyenoord - un minutaggio inferiore rispetto alle attese, che di fatto avrà ora come conseguenza il rientro alla base torinese.

Rugani torna alla Juventus?



Rugani-Ajax, i numeri

Presenze: 24

Minuti: 1.192

Goal: 1

Assist: 0

Ad ogni modo, sempre secondo il quotidiano, la Juventus avrebbe potuto guadagnare dal suo riscatto solo qualcosa come, che di fatto è la cifra intorno alla quale viene valutato dai portali specializzati (stesso discorso per il già citato Gonzalez, a sua volta prossimo al ritorno alla Continassa).