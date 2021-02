Dopo un finale di mercato al cardiopalma degno del miglior film thriller, è stato ila spuntare la corsa per Daniele, atteso oggi in Sardegna per le visite mediche di rito, in modo tale da essere arruolabile agli ordini di Di Franceso il prima possibile. Nel frattempo, l’ex difensore della Juventus ha affidato ai social le prime parole da nuovo giocatore del club sardo: