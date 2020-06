La Juventus sta cercando una sistemazione per Daniele Rugani, il cui stipendio pesa a bilancio 3,5 milioni netti a stagione. Così, considerato un esubero, il giocatore potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato. Tra gli incastri, difficile che si apra un canale con la Roma: come riporta Calciomercato.com i giallorossi si sono tirati indietro per il giocatore, visto proprio lo stipendio che supera il limite fissato dalla società capitolina.