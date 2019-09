Da partente, o quasi, ad indispensabile, o quasi. Questa la parabola estiva di Daniele Rugani. Dato in uscita per buona parte del mercato, prima all’Arsenal, poi al Wolverhampton, poi alla Roma per finire di rimanere alla Juve. Con l’infortunio di Chiellini e la rinnovata fiducia da parte di Maurizio Sarri, il difensore è resterà tutta la stagione con la maglia della Juventus pronto a cogliere le opportunità che il campo gli darà. Sarà il quarto difensore della rosa dietro a Bonucci, De Ligt e Demiral ma i tanti impegni e le sfide ravvicinate potranno giocare a suo favore. Ora sta a Daniele farsi trovare pronto.