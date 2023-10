Ogni settimana ormai è necessario aggiornare le statistiche e i numeri di. Nelle ultime nove partite in cui Rugani è partito dall'inizio, i bianconeri hanno ottenuto sett vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Ma soprattutto hanno subito un solo gol. Del resto che Rugani rappresenti una garanzia lo ribadisce più volte lo stesso Allegri. Il difensore, scrive Tuttosport non ha mai fatto correre rischi a Szczcesny, riuscendo a mitigare alla fonte, grazie alla sua qualità migliore, l’anticipo, i potenziali pericoli.Si avvicina il momento in cui il classe 1994 potrebbe firmare a zero per un'altra squadra (a febbraio), visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non è difficile immaginare che,La volontà di Rugani però è chiara, continuare con la Juve, C'è già stato un primo incontro con la dirigenza e ne seguiranno altri, per trovare, con calma, l'accordo. Al momento Rugani guadagna 3 milioni di euro e l'idea della Juve è chiaramente quella di abbassare l'ingaggio del difensore.Anche perché comunque, se è vero che il suo rendimento non è da "riserva"Bremer è ovviamente imprescindibile e Gatti rappresenta il futuro della Juve. In ogni caso, Rugani, sarà sempre pronto a dare una mano nei momenti di necessità, come ormai fa ottimamente da due stagioni.