Lucianosta ponderando le convocazioni per le prossime due cruciali partite del girone di qualificazione a EURO 2024, che vedranno l'Italia sfidare la Macedonia del Nord e l'Ucraina. Si prevede l'introduzione di nuovi volti come Buongiorno del Torino e Colpani del Monza. Per il reparto centrale a centrocampo, Jorginho torna a essere preso in considerazione, mentre in difesa si sta valutando sepossa sostituire l'infortunato Scalvini dell'Atalanta. In attacco, Immobile dovrebbe partire da dietro rispetto a Scamacca, Raspadori e Kean. La squadra italiana ha bisogno di accumulare solamente quattro punti per assicurarsi il secondo posto, garantendosi così la qualificazione alla fase finale del campionato europeo, subito dietro l'Inghilterra.