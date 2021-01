Daniele Rugani non tornerà presto in Italia. È quanto afferma Telefoot, secondo cui il difensore centrale di proprietà della Juventus sarebbe convinto di proseguire la sua avventura con in Francia ed imporsi con il Rennes, nonostante un inizio di stagione non esaltante. L’ex bianconero si è trasferito in prestito secco la scorsa estate e in questo mercato invernale sono state diverse le voci che lo hanno proiettato nuovamente in Italia, accostandolo al Parma. Ma nella sua testa, per adesso, c’è solo il Rennes, che vuole conquistare a tutti i costi.