Daniele Rugani resterà al Rennes fino alla fine della stagione. Il difensore di proprietà della Juventus, e in prestito al club francese dove sta trovando difficoltà a imporsi anche a causa di alcuni infortuni, ha deciso rimanere in Francia per giocarsi le sue carte nella seconda parte della stagione. Lazio e Parma erano alla ricerca di un difensore e si erano informate se ci fosse la possibilità di far rientrare Rugani in Italia, la Juve aveva dato l'ok ma è stato il giocatore a dire di voler rimanere al Rennes.