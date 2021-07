torna da Sarri? Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il difensore della Juventus, quest'anno in prestito al Rennes prima e al Cagliari poi, potrebbe tornare a lavorare conche lo ha già allenato sia ad Empoli sia a Torino.La Lazio non ha ancora presentato alcuna offerta alla Juventus, e il giocatore comunque si prepara ad iniziare il ritiro con il club bianconero. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri lo valuterà per capire se può ancora far parte del progetto della Vecchia Signora o se invece la società può prendere in considerazione una sua cessione. Demiral, Dragusin e Rugani sono i tre difensori che la Juve potrebbe cedere in questa sessione di mercato.